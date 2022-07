FCM gegen Fortuna Düsseldorf: Ein Blick in die Vergangenheit

Bisher standen sich der FCM und die Fortuna aus Düsseldorf zwischen 2000 und 2008 sechsmal um Punkte in der Regionalliga Nord gegenüber. Dabei haben die Blau-Weißen sogar die Nase vorn.

Dennis Tornieporth (1. FC Magdeburg, Mitte) am Ball, geegn die Spieler von Fortuna Düsseldorf in der Saison 2007/2008

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg und die Fortuna aus Düsseldorf kickten bereits mehrmals gegeneinander - mit Vorteil FCM. In der Saison 2007/08 gewann Blau-Weiß beide Partien gegen Fortuna Düsseldorf.

Dennis Tornieporth erzielte im Hinspiel am 15. September 2007 vor 12.946 Zuschauern im heimischen "Stadion Magdeburg", das damals noch keinen Namenssponsor hatte, den späten 1:0-Siegtreffer.

Das Rückspiel, am 29. März 2008 ebenfalls über 12.000 Zuschauern in der damaligen LTU-Arena in Düsseldorf, gewann der FCM dank der Treffer von Marcel Probst und Ivica Jarakovic mit 2:0 (1:0).

FCM-Keeper Christian Beer war dabei ein starker Rückhalt, parierte unter anderem einen Foulelfmeter.

Christian Beer, ehemaliger FCM-Torhüter. Foto: Imago

Fortuna Düsseldorf: Keine Unbekannte

Der Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna wurde 1895 gegründet und gewann 1933 die deutsche Fußballmeisterschaft. Acht Jahre zuvor, im 30. Jahr des Bestehens, gönnte sich der Traditionsverein sein heutiges Wappen mit dem markanten "F" im roten Kreis und der "95" als Verweis auf das Gründungsjahr.

Neben dem deutschen Meistertitel gewann das Team aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt 1979 und 1980 den DFB-Pokal.

Die Rot-Weißen unterlagen im Finale des Europapokals der Pokalsieger 1979, an dem es nur aufgrund des Double-Gewinns durch den 1. FC Köln im Jahr zuvor teilnahm, dem FC Barcelona mit 3:4 nach Verlängerung.

Die Rheinländer spielten 1966/67, 1971 bis 1987, 1989 bis 1992, 1995 bis 1997, 2012/13 und von 2018 bis 2020 insgesamt 25 Saisons in der Bundesliga.

Zu den bekanntesten ehemaligen Spielern zählen Toni Turek, Weltmeister von 1954, Wolfgang Seel, Klaus und Thomas Allofs, Jupp Derwall, Paul Janes, Gerd Zewe, Rudi Bommer und Andreas "Lumpi" Lambertz, der für die Fortunen in fünf verschiedenen Ligen (von der Oberliga bis zur Bundesliga) am Ball war.