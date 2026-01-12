Es geht nur um einen vergleichsweise kleinen Titel - trotzdem schenken sich die Rivalen FC Barcelona und Real Madrid nichts. Am Ende jubelt Barça mit Trainer Hansi Flick - der ist sehr zufrieden.

Dschidda - Hansi Flick hat den FC Barcelona nach dem 3:2 im Finale des spanischen Supercups gegen Erzrivale Real Madrid in höchsten Tönen gelobt. „Ich bin richtig stolz auf alle“, sagte der ehemalige Bundestrainer nach dem packenden Duell im saudi-arabischen Dschidda. „Wir haben wirklich gut gespielt und das Spiel kontrolliert. Das war nicht einfach, aber wir haben als Team gekämpft und das ist großartig zu sehen.“

Für Flick war es bereits der vierte Titel mit Barça. In der Vorsaison hatte der 60-Jährige ebenfalls den Supercup sowie den Meistertitel und den spanischen Pokal gewonnen. „Der Supercup ist sehr wichtig für uns. Und ihn gegen Real Madrid zu gewinnen, macht ihn noch größer. Es ist ein großartiger Sieg“, sagte Flick.

Alonso: Supercup „am wenigsten wichtig“

Raphinha (36. Minute) hatte Barcelona in Führung gebracht, ehe es in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit höchst turbulent wurde: Vinícius Júnior (45.+2) glich zunächst für Real aus, der frühere Bundesliga-Torjäger Robert Lewandowski (45.+4) traf postwendend zur abermaligen Barça-Führung. Den Schlusspunkt im ersten Durchgang setzte aber Gonzalo García (45.+6) mit dem 2:2. Nachdem Raphinha (73.) mit seinem zweiten Tor die dritte Führung für sein Team erzielte, kam Real trotz aller Anstrengungen nicht mehr zurück. Auch die späte Rote Karte für Barças Frenkie de Jong (90.+1) nach einem groben Foulspiel gegen den eingewechselten Kylian Mbappé änderte am Ergebnis nichts.

„Wir müssen so schnell wie möglich umblättern“, sagte Real-Trainer Xabi Alonso. „Es ist nur ein Spiel, ein Wettbewerb und es ist der am wenigsten wichtige. Wir müssen nach vorne schauen, alle zusammenbringen, unsere Moral wiederherstellen und dann weitermachen.“