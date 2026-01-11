Am Donnerstag spielen die Orlando Magic in Berlin. Einer der beiden deutschen Weltmeister ist nach langer Verletzung nun erstmals wieder dabei. Der andere hat noch Hoffnung.

Orlando - Rechtzeitig vor dem Abflug nach Deutschland hat Basketball-Weltmeister Moritz Wagner sein NBA-Comeback gegeben und mit den Orlando Magic einen Sieg gegen die New Orleans Pelicans gefeiert. Der ältere Bruder von Franz Wagner hatte wegen eines Kreuzbandrisses mehr als ein Jahr lang nicht mehr in der NBA spielen können und auch den EM-Sieg im Sommer verpasst. „Das bedeutet mir offensichtlich viel. Ich bin etwas erleichtert, dass es jetzt rum ist“, sagte er. Die Fans hatten ihn mit großem Jubel zurück auf dem Parkett begrüßt. „Jetzt können wir einfach so tun, als sei das nie passiert.“

Orlando gewann daheim nach langem Rückstand 128:118 (58:59) gegen die New Orleans Pelicans. Viereinhalb Minuten vor Schluss stand es noch 115:115. Wagner kam in seinen zehn Minuten auf acht Punkte, zwei Rebounds und zwei Vorlagen. „Ich habe das vermisst“, sagte Teamkollege Tristan da Silva, der trotz Rückenbeschwerden spielte und auf 16 Punkte kam. „Es war mehr als ein Jahr seit seinem letzten Spiel. Er bringt eine gewisse Freude und eine gewisse Energie auf den Platz, die vermisst wurde.“

Orlando hat die Hälfte der Spiele ohne Franz Wagner verloren

Wagners vier Jahre jüngerer Bruder Franz fehlt den Magic seit gut einem Monat wegen eines verstauchten linken Sprunggelenks. Offen ist, ob er am Donnerstag in Berlin beim Spiel gegen die Memphis Grizzlies dabei sein kann.

„Ich komme so schnell wie möglich zurück und hoffentlich ist das in Berlin“, sagte Franz Wagner. „Egal, ob ich spiele oder nicht, schließt sich da für Mo und mich ein Kreis. Wir sind da aufgewachsen und haben als Kinder in der Halle die Profis angeschaut. Da jetzt ein NBA-Spiel zu spielen, ist sehr besonders für uns und wir wissen die Gelegenheit zu schätzen.“

Franz Wagner verpasste wegen seiner Verletzung bislang 16 Spiele, die Hälfte davon verloren die Magic. Auf dem angestrebten Weg in die Playoffs war der Sieg gegen die Pelicans deswegen wichtig.