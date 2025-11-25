Die deutschen Fußballerinnen müssen etwas länger auf ihre Torfrau verzichten als geplant. Bei der Anreise gibt es ein entscheidendes Problem.

Frankfurt/Main - Fußball-Bundestrainer Christian Wück muss einen Tag länger als geplant auf Ann-Katrin Berger verzichten. Die Nationaltorhüterin, die am Mittag in Frankfurt/Main hätte landen sollen, wird nun erst Mittwochfrüh am DFB-Campus erwartet, wie eine Verbandssprecherin mitteilte. Bergers Flug aus den USA sei gestrichen worden. Am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) empfängt das DFB-Team im Hinspiel des Nations-League-Finales Weltmeister Spanien in Kaiserslautern.

Während ihre Teamkolleginnen schon am Montag in Frankfurt eintrafen, hatte die 35 Jahre alte Torhüterin einen Tag länger Pause erhalten. Mit ihrem Club Gotham FC aus New Jersey war Berger am Samstagabend (Ortszeit) noch im Finale der amerikanischen National Women's Soccer League im Einsatz.

Gegen die Washington Spirit holte die gebürtige Schwäbin beim 1:0 ihre erste US-Meisterschaft. Neben Berger stehen für die Torhüterinnen-Position noch Wolfsburgs Stina Johannes und Ena Mahmutovic vom FC Bayern in dem 23-köpfigen DFB-Aufgebot.

Auftakttraining mit nur elf Spielerinnen

Für Wück begann die Woche ohnehin mit einem reduzierten Aufgebot auf dem Platz. Weil etliche Nationalspielerinnen mit ihren Vereinen am Wochenende im Einsatz waren, nahmen beim Auftakttraining am Montag neben den zwei Ersatztorhüterinnen lediglich neun Feldspielerinnen teil. Alle anderen trainierten individuell.

Gegen die Vize-Europameisterinnen aus Spanien geht es am Freitag und am darauffolgenden Dienstag (18.30 Uhr/ARD) im Madrider Estadio Metropolitano um den ersten Titel unter Wück. Der letzte große Triumph für das DFB-Team war der Olympiasieg 2016 unter Silvia Neid.