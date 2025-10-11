Frankreich ist auf dem besten Weg zum WM-Ticket. Bei der nächsten Partie auf Island muss das Team aber auf seinen Kapitän Kylian Mbappé verzichten.

Paris - Stürmerstar Kylian Mbappé muss wegen einer Knöchelverletzung auf Frankreichs Gastspiel in der WM-Qualifikation auf Island verzichten. Der Kapitän hatte sich die Blessur beim 3:0 gegen Aserbaidschan am Freitagabend zugezogen und habe bereits die Heimreise angetreten, teilte der französische Verband mit. Wie lange der 26 Jahre alte Torjäger von Real Madrid ausfällt, blieb zunächst offen. Real gastiert am nächsten Sonntag in der spanischen Meisterschaft beim FC Getafe.

Frankreichs Trainer Didier Deschamps werde keinen Spieler für die Reise nach Reykjavik nachnominieren, hieß es. Mbappé hatte die Franzosen gegen Aserbaidschan mit einer starken Einzelleistung kurz vor der Pause in Führung gebracht. In der Schlussphase musste er nach einem Schlag auf den Knöchel ausgewechselt werden.

Für den Turnier-Mitfavoriten ist die Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko greifbar. Die Franzosen führen die Gruppe D mit neun Zählern souverän an. Tabellenzweiter mit vier Punkten ist die Ukraine, die spektakulär mit 5:3 (3:1) auf Island gewann. Nur der Gruppen-Erste qualifiziert sich direkt für die Weltmeisterschaft.