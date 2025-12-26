Montpellier - Der frühere französische Fußballtrainer und -Spieler Jean-Louis Gasset ist tot. Er starb im Alter von 72 Jahren, wie unter anderem sein ehemaliger Verein HSC Montpellier mitteilte. „Wir sind unendlich traurig, wenn wir uns an sein Lächeln, seine unnachahmliche Stimme und seinen scharfen Verstand erinnern“, schrieb der Club. Gassets Sohn Robin zählt dort zum Team der Assistenztrainer.

Auch die französische Sportzeitung „L'Équipe“ berichtete unter Berufung auf das Umfeld von Gasset über den Tod des Trainers. In seiner langen Karriere trainierte Gasset den HSC dreimal. Der Club aus Südfrankreich war auch bis zum April dieses Jahres seine letzte Station als Coach. Gasset war zudem unter anderem bei der französischen Nationalmannschaft unter dem damaligen Trainer Laurent Blanc sowie bei Paris Saint-Germain Assistent. Von 2022 bis 2024 war er Nationaltrainer der Elfenbeinküste. Anschließend trainierte er Olympique Marseille.