Die Grün-Roten müssen am Samstagabend zum Traditionsderby in Eisenach ran. Obwohl die letzte Niederlage in Thüringen schon 22 Jahre zurückliegt, geht der SCM mit viel Respekt an die letzte Aufgabe im zu Ende gehenden Jahr.

Albin Lagergren setzt sich hier beim Heimspiel des SCM gegen Eisenach toll am Kreis durch. Der Schwede erzielte im September zwei Tore beim 34:28-Sieg der Magdeburger.

Magdeburg - „Wir ziehen das jetzt durch“, brachte es Daniel Pettersson schon nach dem Spiel gegen den THW Kiel auf den Punkt. Der Rechtsaußen, der gerade seinen Vertrag bis 2027 verlängert hat, meint damit, nicht lange über das 26:26 nachzudenken und trotz der Feiertage den vollen Fokus auf das letzte Spiel des Jahres heute Abend beim ThSV Eisenach (18 Uhr, Dyn und ARD) zu haben. Aus diesem Grund war für die Grün-Roten nur am Heiligabend frei. Am ersten Feiertag wurde trainiert und schon gestern machte sich die Mannschaft auf den Weg nach Thüringen.