Bei der EM 2024 überzeugt Stürmer Füllkrug als Edeljoker - diese Rolle will er auch bei der Weltmeisterschaft einnehmen. In einem Interview sagt er, was Bundestrainer Nagelsmann erwarten kann.

Mailand - Stürmer Niclas Füllkrug rechnet fest damit, im Sommer zur deutschen Auswahl bei der Fußball-Weltmeisterschaft zu zählen. „Der Bundestrainer weiß, was er von mir erwarten kann“, sagte der 32-Jährige in einem Interview von Sky. Er könne zwar noch nicht vorhersehen, wen Julian Nagelsmann dann für den Saisonhöhepunkt in den USA, Kanada und Mexiko nominieren wird. „Aber normalerweise fühle ich mich als fester Bestandteil der Mannschaft. So ist auch die Verbindung aktuell“, sagte der Angreifer.

Füllkrug war in der Winterpause von West Ham United zur AC Mailand nach Italien gewechselt, um nach eher enttäuschenden eineinhalb Jahren in England seine Chancen auf einen WM-Einsatz zu erhöhen. „Ich glaube, diese Rolle, die ich auch bei der EM erfüllt habe, die hat man auch gerade in den ersten Spielen hier bei Milan bei mir gesehen“, erzählte er.

Energie-Bringer Füllkrug? „Diese Rolle kann ich“

Der frühere Bundesliga-Profi etwa in Bremen und Dortmund war in seinen ersten sechs Einsätzen für Mailand fünfmal als Joker von der Bank gekommen - und hat keines dieser Spiele verloren. Beim 1:0 gegen Lecce erzielte er kurz nach seiner Einwechslung sogar den Siegtreffer für die Rossoneri.

„Es ging immer nochmal ein Ruck durch die Mannschaft, durch die Atmosphäre im Stadion, wenn ich eingewechselt wurde und man dann eine andere Strafraumbesetzung hat als vorher“, erinnerte Füllkrug und unterstrich: „Diese Rolle, die kann ich.“ So ähnlich stellt er sich auch die WM vor. „Der Kontakt zu Julian Nagelsmann ist immer da. Das ist wichtig“, sagte er.

Bauchgefühl und Herz sprachen für Milan

Mit seinem Wechsel nach Mailand ist er bislang sehr zufrieden. Nachdem der Weggang aus Dortmund Richtung West Ham eher eine Kopfentscheidung gewesen sei, „war es dieses Mal ganz wichtig für mich, dass mein Bauchgefühl, mein Herz von Anfang an das Richtige empfindet“, sagte er. „Milan hat sich sehr, sehr früh bei mir gemeldet. Emotional und fußballerisch passe ich ganz gut in die Mannschaft.“