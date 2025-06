Viele Profis des FC Bayern München reisten am Dienstag in die USA - für Leroy Sané ging ein Flug nach Istanbul. Dort empfingen ihn Hunderte Fans des türkischen Rekordmeisters.

Vor seiner geplanten Unterschrift beim türkischen Rekordmeister Galatasary ist Nationalspieler Leroy Sané in Istanbul von Hunderten Fans des Clubs empfangen worden. Kurz nach seiner Ankunft am Flughafen äußerte er sich erstmals zu dem bevorstehenden Transfer: Die Erfahrung bei Auswärtsspielen sei ein Grund dafür gewesen, nach Istanbul zu kommen. „Die Atmosphäre war überragend. Es war sehr, sehr laut“, sagte der 29 Jahre alte Offensivspieler, dessen Vertrag beim FC Bayern München am 30. Juni ausläuft.

Sané trug einen Galatasaray-Schal um den Hals und wurde besungen und bejubelt. „Es ist jetzt hier schon laut, deswegen kann ich es kaum erwarten, mein erstes Spiel zu Hause zu haben vor den Fans“, sagte er.

Galatasaray überträgt Ankunft live auf Youtube

Der Youtube-Kanal von Galatasaray übertrug die Ankunft des Profis und seiner Lebensgefährtin weit nach Mitternacht live. Die ersten Fragen türkischer Journalisten noch auf den Treppen des Flughafengebäudes beantwortete Sané auf Deutsch mit Hilfe eines Übersetzers.

Auf die Frage, ob noch andere türkische Clubs um ihn geworben hätten und weshalb er sich für Galatasaray entschieden habe, antwortete er: „Da waren einige Vereine mit dabei, aber das Gesamtpaket, die Atmosphäre, wie sehr mich der Verein auch wollte, die Fans mich wollten, da hat im Endeffekt das Gesamtpaket mich überzeugt zu sagen: Okay, ich komme hier nach Galatasaray. Ich will einiges erzielen mit dem Verein.“

Mit Sané seien „Verhandlungen über seinen Wechsel zu unserem Verein“ aufgenommen worden, hatte der Club am späten Abend auf dem Portal X mitgeteilt. Er soll laut Medienberichten seinen Medizincheck absolvieren und dann einen Vertrag bei Galatasaray unterschreiben, das in der abgelaufenen Saison den Meistertitel in der Türkei geholt hatte. Der Transfer ist ablösefrei, allerdings fließen in solchen Fällen oft hohe Einmalzahlungen an die Spieler.

Bayern-Profis weilt zur Club-WM in USA

Der FC Bayern war am Dienstag mit einem Teil seiner Mannschaft zur Club-WM in die USA aufgebrochen. Sané wurde da noch auf der Kaderliste der Münchner für das XXL-Turnier geführt. Sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister ist noch bis nach einem möglichen Achtelfinale bei der Club-WM gültig. Der deutsche Meister startet am Sonntag (18.00 Uhr/MESZ) in Cincinnati gegen Auckland City in das Turnier.

Sané war im Sommer 2020 für eine Ablöse von fast 50 Millionen Euro von Manchester City nach München gewechselt. Der 70-malige Nationalspieler gilt als einer der Topverdiener bei den Bayern und soll nach zähen Verhandlungen nicht mit einer deutlichen Gehaltseinbuße bei den Münchnern einverstanden gewesen sein.