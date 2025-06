Mittelstreckler Robert Farken hat erneut einen Uralt-Rekord der deutschen Leichtathletik geknackt. Der Leipziger steigerte beim Diamond-League-Meeting in Oslo in 3:49,12 Minuten die 37 Jahre alte Bestmarke über die Meilen-Distanz. Damit lief der 27-jährige Farken über die 1.609 Meter genau eine Zehntelsekunde schneller als Jens-Peter Herold 1988 an gleicher Stelle. Die Zeit reichte in dem Rennen zu Platz fünf, es gewann der Portugiese Isaac Nader in 3:48,25 Minuten.

Zuletzt hatte sich Farken in Rom die nationale Bestmarke über 1.500 Meter geholt. In 3:30,80 Minuten unterbot er den alten Rekord von Thomas Wessinghage (3:31,58), der fast 45 Jahre lang gehalten hatte.