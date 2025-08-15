Der Saisonauftakt in der Premier League wird für den FC Liverpool zu einer emotionalen Angelegenheit. Vor dem Spiel gedenken Club und Fans des verstorbenen Profis Diogo Jota.

Liverpool - Der englische Fußballmeister FC Liverpool hat die Premier-League-Saison mit einem emotionalen Gedenken an den verstorbenen Profi Diogo Jota und dessen Bruder André Silva begonnen. Vor dem Anpfiff des Auftaktspiels gegen den AFC Bournemouth wurde im Stadion Anfield eine Schweigeminute für die beiden portugiesischen Fußballer abgehalten, die Anfang Juli bei einem Autounfall in Spanien ums Leben gekommen waren.

Während des Gedenkens hielten Fans auf der berühmten Tribüne The Kop Schilder in den Farben Grün, Rot und Weiß hoch. Dadurch waren die Schriftzüge DJ20 und AS30 zu lesen – die Initialen und Trikotnummern der Brüder.

Banner und Flaggen zu Ehren Diogo Jotas

Zuvor waren zahlreiche Schals, Flaggen und Banner mit Bildern und Schriftzügen zu Ehren Diogo Jotas und seines Bruders zu sehen gewesen, während die Liverpool-Anhänger ihre berühmte Hymne „You'll Never Walk Alone“ sangen. Auch nach dem Anpfiff sangen Zuschauer immer wieder Diogo Jotas Namen.

Die Nachricht vom Tod der Brüder hatte in der gesamten Fußballwelt und darüber hinaus für Trauer und Bestürzung gesorgt. Am Auftaktwochenende der Premier League soll es vor allen Partien eine Schweigeminute für die Verstorbenen geben.

Premier-League-Debüt für Florian Wirtz

Die Partie gegen Bournemouth markierte auch das Premier-League-Debüt für den deutschen Nationalspieler Florian Wirtz, der in der Startelf stand. Neben dem Neuzugang aus Leverkusen standen der ebenfalls von Bayer gekommene Jeremie Frimpong sowie der ehemalige Frankfurter Hugo Ekitiké in der Anfangsformation der Reds.