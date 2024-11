Pleiten kennt Manchester City nur als Ausnahme. Das 1:4 in der Champions League gegen Sporting Lissabon aber ist die dritte in Serie. Darüber, was das bedeutet, gehen die Meinungen auseinander.

Lissabon - Trainer Pep Guardiola hat nach der dritten Niederlage in Serie für Manchester City seinem Spieler Bernado Silva in der Bewertung widersprochen. Der Profi hatte nach dem 1:4 in der Champions League gegen Sporting Lissabon davon gesprochen, dass City sich „ein bisschen an einem dunklen Ort“ befinde. Darauf angesprochen sagte der spanische Trainer bei der Pressekonferenz: „Ich stimme ihm da nicht zu. Wir sind nicht an einem dunklen Ort. Wir haben richtig schlecht gespielt gegen Bournemouth, aber wir haben heute wirklich gut gespielt.“

City hatte zuletzt im League Cup gegen Tottenham Hotspur und in der Premier League gegen Bournemouth verloren, dazu kam nun die Niederlage in Portugal trotz einer 1:0-Führung. Phil Foden hatte bereits in der vierten Minute getroffen. „Wir waren nah dran das zweite und dritte zu machen“, argumentierte Guardiola. Die Quittung für die vergebenen Gelegenheiten bekam die Mannschaft durch Viktor Gyökeres, der einen Konter mit dem schmeichelhaften Ausgleich abschloss (38.).

Und es kam noch schlimmer für die Gäste: Erst traf Maxi Araujo (46.), dann erhöhte wiederum Gyökeres per Elfmeter (49.). Mit seinem dritten Treffer – erneut per Elfmeter – stellte der Schwede den Endstand her (81.). Zuvor hatte Erling Haaland einen Elfmeter für City an die Latte geschossen.

Drei Niederlagen in Serie für City gab es zuletzt 2018

Drei Niederlagen in Serie gab es für City zuletzt 2018. „In meinen siebeneinhalb Jahren bei City kann ich mich nicht an drei Niederlagen in Serie erinnern“, sagte Silva unmittelbar nach dem Spiel. „Wir müssen definitiv intern schauen, was wir nicht gut machen und schnell anfangen, besser zu werden. Ansonsten wird es schwierig, nach diesen Niederlagen zurückzukommen“, forderte Silva. Manchester steht mit sieben Zählern dennoch im oberen Drittel der Tabelle der Champions League. In der Premier League steht das Team mit zwei Zählern Rückstand auf Spitzenreiter FC Liverpool auf Rang zwei.