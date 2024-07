„El Vasco“ übernimmt die mexikanische Nationalmannschaft zum dritten Mal als Trainer. Im eigenen Land, in den USA und in Kanada findet 2026 die Fußball-WM statt.

Mexiko-Stadt - Der mexikanische Fußballtrainer Javier Aguirre wird die Nationalmannschaft seines Heimatlandes zum dritten Mal nach 2002 und 2010 bei einer Weltmeisterschaft führen. Der 65-Jährige tritt mit Blick auf das Turnier 2026 in den USA, Mexiko und Kanada die Nachfolge von Jaime Lozano an, wie der Sportdirektor des Nationalteams, Duilio Davino, mitteilte.

„Er ist zweifellos der erfahrenste Trainer Mexikos mit einer anerkannten Karriere im Ausland und einer gründlichen Kenntnis der Abläufe in der Nationalmannschaft“, sagte Davino in einer Videobotschaft. „El Vasco“ war unter anderem jahrelang Trainer in Spanien. Dort betreute er mehrere Erstliga-Vereine, darunter Osasuna, Atlético Madrid und zuletzt Mallorca. Außerdem war er Nationaltrainer in Japan und Ägypten.

Zum Assistenztrainer wurde der Ex-Nationalmannschaftskapitän Rafael Márquez (45) ernannt. Der ehemalige Spieler des FC Barcelona soll zunächst Aguirre zur Seite stehen und nach der WM bis 2030 selbst als Nationaltrainer übernehmen, wie Davino weiter mitteilte. Bis kurz vor seiner Ernennung trainierte Márquez Barças zweite Mannschaft.

Zuvor war Lozanos Abschied nach Mexikos enttäuschendem Abschneiden bei der Copa América verkündet worden. Bei dem Kontinentalturnier, das Mitte Juli mit dem Titelgewinn Argentiniens endete, war Mexiko in der Gruppenphase ausgeschieden.