Kai Havertz führt Chelsea zum Sieg

London - Kai Havertz hat dem FC Chelsea einen perfekten Auftakt nach der langen WM-Pause in der englischen Premier League beschert. Der deutsche Fußball-Nationalspieler traf beim 2:0 (2:0)-Heimsieg gegen den AFC Bournemouth zur 1:0-Führung (16. Minute), außerdem bereitete er den zweiten Treffer von Mason Mount (24.) vor.

Mit dem siebten Saisonsieg verkürzten die Blues den Abstand zu den Champions-League-Plätzen auf sechs Punkte. Im Vergleich zum letzten Ligaspiel vor der WM in Katar nahm Chelsea-Trainer Graham Potter gleich acht Änderungen in der Startelf vor. So durfte unter anderem der ehemalige Gladbacher Profi Denis Zakaria von Beginn an im defensiven Mittelfeld auflaufen.