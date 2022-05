Kein Sonderzug für Eintracht-Fans nach Sevilla

Mit dem von der Deutschen Bahn (DB) in Aussicht gestellten Sonderzug für Eintracht-Fans nach Sevilla wird es nichts.

Frankfurt/Main - Das war's mit dem Sonderzug: Die Anhänger des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt müssen andere Wege zum Europa-League-Endspiel nach Sevilla finden.

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, ist der Zug mangels Masse abgefahren. Für den Sonderzug für die #Eintracht-Fans habe es nicht gereicht, teilte das Unternehmen via Kurznachrichtendienst Twitter mit. Stattdessen würden nun fünf Eintrittskarten für das Finale gegen die Glasgow Rangers am 18. Mai sowie Interrail-Pässe bei einem Gewinnspiel verlost.

Die Bahn hatte am Tag nach dem Final-Einzug der Frankfurter einen Sonderzug in Aussicht gestellt. Bedingung: Für die Idee hätte es 753.056 Likes geben müssen. Die Anzahl der Likes bezieht sich wohl auf die Einwohnerzahl der Stadt Frankfurt am Main. Bis zum Mittwochabend hatten Twitter-Nutzer knapp 156.300 Mal „Gefällt mir“ gedrückt.