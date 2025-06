Thomas Müller nimmt mit dem FC Bayern bei der Club-WM in den USA teil. Der frühere Bundestrainer würde die Münchner Ikone anschließend gerne weiter in den USA sehen.

Der frühere Bundestrainer Jürgen Klinsmann hofft, dass die Club-WM Thomas Müller einen Wechsel in die amerikanische Fußball-Liga MLS schmackhaft macht. „Thomas hat eigentlich immer Spaß gehabt an allem, was er macht, seine ganze Karriere hindurch. Ich hoffe, dass er richtig viel Spaß hat in den nächsten Wochen und vielleicht bleibt er ja dann da“, sagte Klinsmann dem TV-Sender Sky.

Müller nimmt ab Sonntag mit dem FC Bayern an der ersten Auflage der Club-WM in den USA teil, mit dem Turnier endet seine Zeit beim FC Bayern nach gut 25 Jahren. Über seine Zukunft hat der Weltmeister von 2014 noch nicht entschieden, im Raum steht ein Wechsel in die USA.

„Die MLS ist jetzt ständig gewachsen, sie hat ein gutes Format, ich vergleiche es mit einer Liga wie in den Niederlanden, Belgien, Schweiz oder Österreich, wo man wirklich Fußball spielen kann. Und natürlich ist der Lebensstil hier in den USA auch ein großer Reiz“, ergänzte Klinsmann.