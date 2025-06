Magdeburg. - Tobias Tönnies und Robert Schulze können in ihrem Regal schon mal Platz freiräumen. Im Rahmen des deutschen Supercups am 23. August in München erhält das Magdeburger Duo zum fünften Mal in Folge die Auszeichnung als Deutschlands Schiedsrichter des Jahres. Mit ihrer insgesamt sechsten Ehrung seit der Saison 2018/19 bauen sie ihren Rekord aus. Auf Rang zwei folgen Lars Geipel und Marcus Helbig, die den Preis viermal entgegengenommen haben.

