Klostermann: „Bei uns hat jeder Bock auf die Europa League“

Gibt sich vor dem Spiel gegen Atalanta Bergamo hoch motiviert: Lukas Klostermann in Aktion.

Leipzig - Nationalspieler Lukas Klostermann spürt bei RB Leipzig eine große Motivation in der Europa League.

„Bei uns hat jeder Bock auf die Europa League, zumal in der K.o.-Phase fast nur Mannschaften dabei sind, auf die man auch in der Champions League treffen könnte“, sagte der Verteidiger vor dem Viertelfinale gegen Atalanta Bergamo dem „Kicker“. „Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass bei uns jemand den Wettbewerb als Last empfindet. Vielmehr ist es eine geile Möglichkeit, einen Titel zu gewinnen.“