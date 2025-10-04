Der FC Liverpool steckt in der Mini-Krise. Bei Chelsea kassieren die Reds die dritte Niederlage in Serie und verlieren auch die Tabellenführung. Ein spätes Tor eines Youngsters lässt Chelsea jubeln.

London - Der FC Liverpool hat die dritte Niederlage in Serie kassiert und die Tabellenführung in der Premier League verloren. Der englische Meister unterlag beim FC Chelsea nach einem späten Gegentreffer mit 1:2 (0:1). Der 18-jährige Estêvão erzielte den Siegtreffer für die Blues in der fünften Minute der Nachspielzeit. Zuvor hatte Cody Gakpo (63.) für die Reds den Ausgleich erzielt, nachdem die Blues durch Moises Caicedo (14. Minute) in Führung gegangen waren.

Chelsea von Beginn an dominant

Chelsea gab in dem temporeichen Spiel an der heimischen Stamford Bridge zunächst den Ton an und kam nach einer dominanten Anfangsphase durch Caicedos sehenswerten Distanzschuss in den Winkel zur verdienten Führung. In der ersten Halbzeit blieben die Gastgeber die aktivere Mannschaft, während Liverpool - ohne Florian Wirtz in der Startelf - nur selten gefährlich wurde. Kurz vor der Pause ließ Isak eine Kopfballchance ungenutzt.

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Gäste deutlich, auch dank des eingewechselten Wirtz. Der deutsche Nationalspieler sorgte für Belebung im Offensivspiel. Nach einem Angriff über Salah und Isak nutzte Gakpo seine Gelegenheit und traf aus kurzer Distanz. In der offenen Schlussphase spielten beide Teams auf Sieg und vergaben jeweils gute Gelegenheiten. Schließlich gelang Chelsea doch noch der Lucky Punch.

Liverpool in der Mini-Krise

Damit steckt Liverpool, das unter der Woche in der Champions League mit 0:1 bei Galatasaray Istanbul und zuvor in der Liga 1:2 bei Crystal Palace verloren hatte, in einer Mini-Krise. Die Tabellenführung verlor das Team von Arne Slot an den FC Arsenal, der zuvor mit 2:0 (1:0) gegen West Ham United gewonnen hatte und auch die deutlich bessere Tordifferenz hat. Chelsea verbesserte sich auf den sechsten Tabellenplatz.