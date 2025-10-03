Die SBB Baskets haben Karlsruhe aus der bestens gefüllten Wolfgang-Lakenmacher-Halle gefegt. Wie ein Abstiegskandidat agieren sie in der noch jungen Saison bisher beileibe nicht.

Die Baskets um Trey Thompson Stewart legten am Freitagabend eine Gala hin.

Magdeburg - Bei den mehr als 100 Punkten der SBB Baskets gegen die Karlsruhe Lions waren extrem schöne Körbe dabei. Es lief das letzte Viertel, als zum Beispiel Martin Bogdanov zielgenau zu Travis Henson passte, der den Ball in der Luft fing und fliegend netzte. Es war nicht der einzige Alley-oop der Gastgeber. Überhaupt kreierten sie mehrere Dunks. Die traumhaften Körbe passten zu einem klasse Freitagabend aus ihrer Sicht in der ausverkauften Wolfgang-Lakenmacher-Halle. „Es hat sehr viel Spaß gemacht“, frohlockte Trainer Eiko Potthast nach dem 101:72 (46:30).