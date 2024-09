Mailand - Der tödliche Unfall eines Fußball-Fans des FC Liverpool hat das Champions-League-Spiel zwischen dem AC Mailand und dem Club aus der englischen Premier League überschattet. Der Anhänger starb laut Mitteilung des FC Liverpool am Dienstag in der Nähe des Flughafens in der italienischen Stadt Bergamo auf dem Weg nach Mailand.

Man sei zutiefst betrübt über den tragischen Tod des Fans nach einem Verkehrsunfall in Bergamo in den frühen Morgenstunden, hieß es in einer Mitteilung des früheren Vereins von Jürgen Klopp. Beim Spiel in Mailand trugen die Profis des FC Liverpool einen Trauerflor.

Der Club teilte zudem mit, dass Vereinsmitarbeiter in Mailand mit der örtlichen Polizei und dem Konsulat zusammenarbeiten. Unterstützung bekämen dazu Liverpool-Fans, die ebenfalls von dem verheerenden Unfall betroffen seien.