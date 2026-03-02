Die nächsten beiden Spiele des FC Liverpool kommen für Florian Wirtz noch zu früh. Doch allzu lange soll die Pause wegen der Rückenprobleme nicht mehr dauern, sagt sein Coach.

Florian Wirtz soll dem FC Liverpool nach seinen Rückenproblemen bald wieder zur Verfügung stehen. (Archivbild)

Liverpool - Florian Wirtz wird dem FC Liverpool wegen seiner Rückenbeschwerden in den nächsten beiden Spielen voraussichtlich noch nicht zur Verfügung stehen. Trainer Arne Slot stellte allerdings eine Rückkehr des Nationalspielers für die kommende Woche in Aussicht. Beim 5:2-Sieg gegen West Ham United am Samstag hatte Wirtz ebenso gefehlt wie am Wochenende zuvor gegen Nottingham Forest. Dort hatte er vor dem Aufwärmen über Schmerzen geklagt.

Bereits am Dienstag muss der Tabellenfünfte Liverpool in der Premier League bei Schlusslicht Wolverhampton Wanderers antreten. „Das Spiel morgen kommt wahrscheinlich zu früh“, sagte Slot. „Und das Spiel am Wochenende vielleicht auch.“

Am Freitag stehen sich beide Teams im FA Cup erneut in Wolverhampton gegenüber. „Wir hoffen, ihn irgendwann nächste Woche zurückzuhaben, vielleicht früher, vielleicht ein bisschen später. Das ist der Zeitraum“, ergänzte der Niederländer Slot mit Blick auf Wirtz.

Havertz inzwischen wieder zurück

Damit würde der 22-jährige Ex-Leverkusener auch rechtzeitig für die WM-Testspiele am 27. März in der Schweiz und am 30. März gegen Ghana wieder zur Verfügung stehen.

Nationalmannschaftskollege Kai Havertz war nach seiner jüngsten Blessur am Sonntagabend beim 2:1 von Spitzenreiter Arsenal über den FC Chelsea erstmals wieder dabei. Der frühere Leverkusener fiel zuvor laut Medienberichten wegen einer Muskelverletzung aus. Mit seiner Rückkehr nährte er die Hoffnungen von Bundestrainer Julian Nagelsmann, Havertz ebenso wie Wirtz für die WM einsetzen zu können.