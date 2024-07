Manchester - Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat den Vertrag mit Trainer Erik ten Hag bis 30. Juni 2026 verlängert. Damit beendete der Verein monatelange Spekulationen über die Zukunft des Niederländers. Ten Hags ursprünglicher Vertrag lief bis zum Sommer 2025.

Medien hatten zuvor über eine Einigung berichtet. Bereits Mitte Juni soll der Club den Coach über seinen Verbleib im Old Trafford informiert haben.

Gespräche auch mit anderen Trainern

Der 54-Jährige, der seit 2022 im Amt ist, war in der vergangenen Premier-League-Saison zunehmend in die Kritik geraten. Man United landete nur auf Platz acht der Abschlusstabelle und verpasste damit die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb. Allerdings gewann das Team anschließend den FA Cup (2:1 gegen Manchester City) und sicherte sich so einen Startplatz in der Europa League.

Trotz des Pokal-Triumphs hatten die United-Verantwortlichen zunächst auch mit anderen Trainer-Kandidaten gesprochen. Der ehemalige Bayern-Coach Thomas Tuchel soll Medienberichten zufolge abgesagt haben.

Ten Hag: Viel Arbeit vor uns

„Ich freue mich sehr, dass ich mich mit dem Club auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit geeinigt habe“, wurde Ten Hag auf der Website zitiert. „Aber es muss uns auch klar sein, dass noch viel Arbeit vor uns liegt, damit wir das Niveau erreichen, was von Manchester United erwartet wird, das heißt, dass wir um englische und europäische Titel spielen.“