Berlin - Ex-Weltmeister Lothar Matthäus ist ein Fan der ersten XXL-WM mit 48 Teilnehmern in diesem Sommer. „Und was das für eine Begeisterung diesen Leuten verschafft, das ist für mich ein Geschenk für viele Länder“, die jetzt das erste Mal seien, sagte der TV-Experte anlässlich eines FIFA-Interviews zum zehnjährigen Amtsjubiläum von Präsident Gianni Infantino über das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada. „Und ich freue mich und ich bin auch nicht der Meinung, dass 48 Länder zu viele für eine Weltmeisterschaft sind.“

Die Entwicklung im Fußball sei temporeich, wie generell die Entwicklung auf der Welt, erklärte der deutsche Rekordnationalspieler. „Und ich freue mich, dass Usbekistan, Jordanien und auch die anderen Länder, die das erste Mal dabei sind, nicht nur die Weltmeisterschaft sehen im Fernsehen“, so der 64-Jährige.

Die WM findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli in drei Ländern statt. Erstmals sind 48 Teams dabei, zuvor waren es 32. Kritiker befürchten ein aufgeblähtes Turnier mit geringerer Qualität in der Gruppenphase.