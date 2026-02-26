Jonas Deichmann startet ein neues Extremsport-Projekt. Er und seine Freundin Josefine Rutkowski wollen mit dem Rad Europa umrunden. Die Zahlen sind beeindruckend.

München - Extremsportler Jonas Deichmann steht vor seinem nächsten großen Projekt. Zusammen mit seiner Freundin Josefine Rutkowski, die er während seines Triathlon-Langstrecken-Weltrekords kennengelernt hat, will der 38 Jahre Ausdauerathlet Europa auf dem Rad umrunden.

Deichmann: „Abenteuer war schon immer meine DNA“

Dem Paar stehen nach eigenen Angaben 24.000 Kilometer mit 250.000 Höhenmetern bevor. Ein Begleitteam gibt es nicht, die Ausrüstung transportieren beide selbst auf ihren Rädern.

„Abenteuer war schon immer meine DNA – und ich freue mich auf vier intensive Monate im Zelt“, sagte Deichmann. „Ich habe großen Respekt vor dieser Herausforderung und freue mich besonders auf die Vielfalt von 27 Ländern mit unterschiedlichen Kulturen, Sprachen, kulinarischen Eindrücken und Landschaften“, sagte Rutkowski.

Los soll es am 25. April gehen. Gestartet wird in München. Die Route führt zunächst von Deutschland nach Italien, im Uhrzeigersinn geht es dann praktisch einmal um den Kontinent. Angesetzt sind 135 Tage. Wegen des russischen Angriffskrieges werden Russland und die Ukraine ausgelassen.

Geplant sind 180 Kilometer am Tag - auch am Polarkreis

Die Strecke soll beide nicht ausschließlich entlang der Küsten führen, sondern häufig durch anspruchsvolles Hinterland, heißt es in der Mitteilung: „Offroad-Passagen, extreme klimatische Bedingungen mit Hitze in Südeuropa und Kälte nördlich des Polarkreises sowie die enorme Anzahl an Höhenmetern machen den geplanten Tagesschnitt von knapp 180 Kilometern zu einer besonderen Herausforderung.“

Rutkowski arbeitete früher als Lehrerin und nahm mehrere Male an der Ironman-WM in Hawaii teil. Deichmann ist weltbekannt für seine Extremsport-Projekte. 2024 absolvierte er 120 Triathlon-Langdistanzen nacheinander in Roth - eine führt jeweils über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen. 2020 bis 2021 hatte er in 120 Langdistanzen das Projekt „Triathlon um die Welt“ absolviert. 2023 hatte Deichmann die Vereinigten Staaten von Amerika zunächst mit dem Rad durchquert - anschließend war er die Strecke zurück gelaufen.