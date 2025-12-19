Für die Teilnahme von Fußballerinnen an der Europameisterschaft in der Schweiz erhalten deren Clubs Geld. Ein deutscher Verein kann sich über knapp eine halbe Million Euro freuen.

Deutschlands Elisa Senß im EM-Viertelfinale gegen Frankreich: Auch ihr Club Eintracht Frankfurt bekommt eine Zahlung von der UEFA. (Archivbild)

Nyon - Die UEFA hat aus ihrem Benefiz-Programm der Europameisterschaft insgesamt 9 Millionen Euro an 103 Clubs mit beteiligten Spielerinnen ausgeschüttet. Dies sei doppelt so viel wie nach der EM 2022 in England, teilte die Europäische Fußball-Union mit.

Die deutschen Clubs erhalten knapp 1,4 Millionen Euro. Ganz oben stehen dabei der FC Bayern München (465.375 Euro), der VfL Wolfsburg (258.420 Euro) und Eintracht Frankfurt (213.525 Euro).

Europameister England kassiert die höchste Summe

Am meisten profitierte von den Ausschüttungen die Vereine im Land des Europameisters: Sie erhalten insgesamt rund 2,4 Millionen Euro. England hatte im Finale von Basel Weltmeister Spanien im Elfmeterschießen besiegt.

„Da der Frauenfußball weiter wächst und floriert, möchten wir, dass alle an seinem Erfolg teilhaben“, sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin. „Die Zahlungen sind nicht nur eine finanzielle Belohnung – sie sind eine Investition in die Zukunft des Spiels und stärken die wichtige Zusammenarbeit zwischen Vereins- und Nationalmannschaftsfußball.“