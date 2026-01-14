Das Debüt von Trainer Alvaro Arbeloa bei Real Madrid misslingt komplett. Wenige Tage nach der Trennung von Xabi Alonso enttäuschen die Königlichen nach einer wilden Schlussphase im spanischen Pokal.

Albacete - Real Madrid hat sich beim Debüt von Trainer Alvaro Arbeloa im spanischen Pokal kräftig blamiert. Im ersten Spiel nach der Trennung von Xabi Alonso verloren die Königlichen im Achtelfinale der Copa del Rey beim Zweitligisten Albacete Balompie mit 2:3 (1:1). Ohne Superstar Kylian Mbappé enttäuschte der 20-fache Pokalsieger über die komplette Spielzeit und schied gegen den Tabellen-17. der Segunda Division nicht unverdient aus.

Einen Klassenunterschied gab es über die komplette Spielzeit kaum. Real erspielte sich wenig Torchancen, die Gastgeber besaßen sogar die besseren Möglichkeiten. Belohnt wurde Albacete noch in der ersten Hälfte: Javi Villar (42. Minute) köpfte den Außenseiter in Führung. Der 18 Jahre alte Franco Mastantuono (45.+3) könnte für die schwachen Gäste wenig später ausgleichen.

Wilde Schlussphase mit Happy End für den Außenseiter

Auch nach dem Seitenwechsel konnte Real lange Zeit nicht dominieren. Die Entscheidung fiel in einer turbulenten Schlussphase. Nach dem 2:1 durch Albacete-Profi Jefté Betancor (82.) sah es wieder nach einer Überraschung aus. Doch Gonzalo Garcia glich für Real zunächst aus (90.+1). Dann kam der zweite Streich von Betancor (90.+4): Mit einem Schlenzer ins lange Eck sorgte der 32-Jährige für die Sensation.