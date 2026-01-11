Das wird fünf Monate vor der WM auch den Bundestrainer freuen. Kai Havertz ist für den FC Arsenal zurück auf dem Platz.

Portsmouth - Rechtzeitig zum Start in das WM-Jahr hat sich Kai Havertz nach langer Zwangspause beim FC Arsenal zurückgemeldet. Der Nationalspieler wurde bei Arsenals 4:1-Sieg in der dritten Runde des FA Cups beim FC Portsmouth eingewechselt. Trainer Mikel Arteta schickte den Angreifer in der 69. Minute auf den Platz. Für den 26-Jährigen waren es die ersten Einsatzminuten für den Premier-League-Spitzenreiter seit dem ersten Spieltag in der Liga, Ende August wurde Havertz am rechten Knie operiert.

Zuletzt gehörte Havertz auch schon wieder zum Kader, nun durfte er beim Stand von 3:1 auch erstmals wieder auf das Feld. Coach Arteta zeigte sich erleichtert über die Rückkehr des früheren Leverkuseners nach langer Abwesenheit. „Es macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen. Wir müssen ihn fit halten, er ist ein wichtiger Spieler für uns“, sagte der Spanier.

Arteta hatte seine Startformation im Vergleich zum vergangenen Ligaspiel gegen Aston Villa auf gleich zehn Positionen verändert. Gabriel Martinelli sorgte nach einem frühen Rückstand beim zweitklassigen Außenseiter mit drei Toren für das letztlich ungefährdete Weiterkommen. „Wir haben das Spiel genau so angefangen, wie wir es nicht wollten“, sagte Arteta.