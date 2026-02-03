Marc-André ter Stegen ist erneut verletzt. Mehr ist noch nicht bekannt. Doch ein Satz des Bundestrainers lässt aufhorchen. Wer wird die deutsche Nummer eins bei der WM?

Frankfurt - Unklare Lage bei Marc-André ter Stegen, vielsagende Worte von Julian Nagelsmann und eine womöglich neue Dynamik in der Comeback-Diskussion um Manuel Neuer: Gut sieben Wochen vor den beiden letzten Länderspielen vor der vorläufigen WM-Nominierung nimmt das Torwart-Thema in der Nationalmannschaft wieder deutlich an Fahrt auf.

„Marc war gerade wieder zurück und auf einem richtig guten Weg, wir haben uns sehr auf seine Rückkehr in die Nationalmannschaft gefreut. Jetzt müssen wir weiter auf ihn verzichten - aber für Marc persönlich ist dieser Rückschlag natürlich noch viel härter“, sagte Bundestrainer Nagelsmann.

Unklare Lage bei ter Stegen

Am 27. März tritt die Nationalmannschaft in der Schweiz an, drei Tage später empfängt man Ghana. Bis zuletzt war Nagelsmann davon ausgegangen, ter Stegen nach fast zwei Jahren Abstinenz wieder in seinem Kreis begrüßen zu können. Seine jüngsten Worte lassen sehr darauf schließen, dass es für ter Stegen nicht reichen wird.

Ter Stegens aktueller Club FC Girona hatte am Montag nur mitgeteilt, dass der 33-Jährige sich am Oberschenkel verletzt habe. Um eine Prognose zur Ausfallzeit zu treffen, seien weitere Untersuchungen nötig.

Gute Chancen für Baumann

„Im Moment zählt nur: Gesund werden, in Ruhe und ohne Druck. Wir stehen alle hinter ihm“, sagte Nagelsmann über ter Stegen. Im Tor dürfte damit weiterhin Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim stehen und gute Chancen haben, auch bei der WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko die Nummer eins zu sein.

Nagelsmann hatte ter Stegen zur Nummer 1 gekürt. Dieser fiel dann aber wegen einer Knie- und Rückenverletzung lange aus. Um Stammtorwart bei der WM zu sein, wechselte er für die erhoffte notwendige Spielpraxis vom FC Barcelona nach Girona. Dort kam er aber nur zweimal zum Einsatz.

Womöglich werden bei einem längeren Ausfall ter Stegens auch die Rufe nach einer Rückkehr von Manuel Neuer lauter werden. Der Bayern-Torwart war nach 124 Länderspielen und der Heim-EM 2024 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten und hatte ein Comeback bisher kategorisch ausgeschlossen. Zudem ist offen, ob der bald 40-Jährige seine Karriere im Sommer beendet oder nicht. Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) empfängt der FC Bayern die Überraschungsmannschaft aus Hoffenheim - mit Baumann im Tor der Gäste.

Maier gegen Neuer-Comeback

Torwart-Ikone Sepp Maier geht nicht von einer Rückkehr Neuers aus. „Man kann nicht bei jeder Krise anfangen, zurückzuschauen. Sonst kommt man nie nach vorn“, sagte der Weltmeister von 1974 zu Sport1. „Außerdem wäre es auch gegenüber Oliver Baumann und anderen Torhütern wie zum Beispiel Freiburgs Noah Atubolu unfair, die sich seit Monaten vorbereiten und Verantwortung übernehmen.“

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bedauert die erneute Zwangspause für ter Stegen. Der 64-Jährige sprach von einer „persönlichen Tragödie“ für den Torhüter. Nach den Länderspielen im März stehen nur noch die Partien am 31. Mai gegen Finnland und am 6. Juni bei WM-Mitgastgeber USA an.