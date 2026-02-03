Snoop Dogg überrascht Eiskunstlauf-Weltmeister Ilia Malinin beim Olympia-Training – inklusive Sprungshow und einer Runde auf der Eisbearbeitungsmaschine. Was der Rapper sonst noch in Italien vorhat.

Mailand - In Paris war er bereits der eigentliche Star, nun ist Snoop Dogg zurück im Zeichen der olympischen Ringe: Die Rap-Ikone ist auch bei den am Freitag beginnenden Winterspielen in Mailand und Cortina für den US-Sender NBC dabei. Wenige Tage vor der Eröffnung stattete er dem zweimaligen Eiskunstlauf-Weltmeister Ilia Malinin einen Besuch beim Training ab - und löste gleich ein Versprechen ein.

„Er ist eine Zehn von zehn“, sagte Snoop über den großen Gold-Favoriten aus den USA und hielt alle Finger in die Höhe. „Und wenn ich fünf weitere Hände hätte, würde ich die auch noch hochhalten.“ Malinin zeigte dem Musiker einige seiner gewaltigen Sprünge und begeisterte Snoop zudem mit einem Rückwärtssalto.

Im vergangenen Herbst wurde bekannt, dass Snoop Dogg zu den Winterspielen fahren wird. „Ich werde meine dicken Jacken, Schneehosen, Schutzbrillen und Schlittschuhe mitbringen und werde definitiv aufs Eis gehen“, sagte Snoop damals. Das setzte der 54-Jährige direkt in der Eiskunstlauf-Halle um und fuhr eine Runde auf der Eisbearbeitungsmaschine mit.

Ehrentitel: USA nominiert Coach Snoop

Schon in Paris 2024 hatte sich der Sportfan an vielen Wettkampfstätten gezeigt und fast immer für Aufsehen gesorgt. So wurde das Skateboard-Finale kurz unterbrochen, als sich Snoop mitten im Wettkampf auf den Weg machen musste, die Sportler allerdings unbedingt mit ihm abklatschen wollten. Ein Auftritt beim Dressurreiten ging im Netz viral. Vor Eröffnung der Spiele hatte er zudem die olympische Fackel tragen dürfen, ehe er bei der Schlussfeier selbst auftrat.

In Mailand und Cortina ist Snoop auch als erster Ehren-Trainer in der Geschichte des US-Teams unterwegs. Das hatte das Olympische Komitee der USA im Dezember mitgeteilt. „Die Athletinnen und Athleten der USA sind die wahren Stars“, sagte Coach Snoop. „Ich bin nur hier, um sie anzufeuern, sie zu motivieren und vielleicht ein paar Ratschläge von der Seite zu geben.“