Julian Nagelsmann würde sich über mehr Spezialisten auf bestimmten Positionen freuen. Der Bundestrainer nennt drei Beispiele, bei denen es hakt. An Lösungen werde schon gearbeitet.

Frankfurt/Main - Bundestrainer Julian Nagelsmann sieht in der Ausbildung von Fußballern für bestimmte Positionen Nachholbedarf. „Da stimme ich Markus schon zu, dass eine Spezialistenausbildung wichtig ist“, sagte Nagelsmann mit Blick auf Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche, der sich zuletzt ähnlich geäußert hatte. „Da haben wir in Deutschland definitiv Nachholbedarf.“

Es gebe in Deutschland „einige Positionen, die nicht super gut besetzt sind“, sagte Nagelsmann beim Wochenende des Amateurfußballs auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main. Als Beispiele nannte der 38-Jährige Stürmer, Außenverteidiger und die sogenannte „Holding Six“, also defensiv orientierte zentrale Mittelfeldspieler.

„Es ist schon wichtig, dass man ab einem gewissen Alter in ein Spezialistentum kommt. In einem ganz jungen Alter noch nicht. Da muss schon variabel ausgebildet werden“, sagte Nagelsmann. Mit Bezug zum DFB-Nachwuchsdirektor erklärte er: „Da versucht Hannes Wolf gerade viel zu entwickeln, dass viele Vereine eine gute Ausbildung haben und die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass wir Spezialisten kriegen.“