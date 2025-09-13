Nach dem überraschenden EM-Aus Serbiens ist auch für Svetislav Pesic Schluss. Deutschlands EM-Coach von 1993 ist nicht länger Nationaltrainer. Doch so ganz gehen wird er noch nicht.

Belgrad - Svetislav Pesic hört als Basketball-Nationaltrainer von Serbien auf. „Es war ein Privileg, Cheftrainer der serbischen Nationalmannschaft zu sein und die besten serbischen Basketballspieler zu trainieren und zu führen“, sagte der 76-Jährige der Zeitung „Politika“. „Es ist an der Zeit, einen neuen Trainer zu finden, der das fortsetzen kann, was wir begonnen haben“, sagte der frühere deutsche Nationaltrainer. Topfavorit Serbien mit NBA-Superstar Nikola Jokic war bei der Basketball-EM völlig überraschend im Achtelfinale ausgeschieden, hatte gegen Finnland mit 86:92 verloren. Der Vize-Weltmeister musste beim Kontinentalturnier allerdings auf den verletzten Kapitän Bogdan Bogdanovic vom NBA-Club Los Angeles Clippers verzichten. „Mehrere Spieler waren verletzt, und das hat sich gezeigt“, sagte Pesic nach der „Basketball-Blamage des Jahrhunderts“ („Kurir“).

Pesic sucht Nachfolger

So ganz gehen wird Pesic, der die deutschen Basketballer 1993 zum EM-Titel geführt hatte, allerdings nicht. Er habe Präsident Nebojsa Covic versprochen, bei der Suche nach seinem Nachfolger zu helfen. „Ich werde dem neuen Trainer meine volle Unterstützung und Hilfe sowie meine gesamte Erfahrung aus der vergangenen Zeit zur Verfügung stellen“, sagte Pesic.

2002 war Pesic mit dem damaligen Jugoslawien Weltmeister geworden, 2001 Europameister. Bei Olympia 2024 in Paris holte Serbien die Bronzemedaille, gewann das kleine Finale gegen Deutschland. Außerdem holte der Trainerfuchs mit seinen Vereinsteams viele europäische und nationale Titel - vier deutsche Meisterschaften mit Alba Berlin und eine mit dem FC Bayern waren darunter. Mit den Berlinern gewann Pesic 1995 den Korac-Cup.