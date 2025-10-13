Deutschlands Kapitän Joshua Kimmich führt im Qualifikationsspiel gegen Nordirland in Belfast die Elf an, die gegen Luxemburg souverän gewann. Der Sieger hat beste Aussichten auf das WM-Ticket.

Belfast - Julian Nagelsmann setzt im Topspiel der WM-Qualifikation gegen die extrem heimstarke Fußball-Auswahl von Nordirland auf exakt die Elf, die auch beim 4:0 gegen Luxemburg begonnen hat. Der Bundestrainer belässt auch Kapitän Joshua Kimmich wieder auf der rechten Abwehrseite und folgt insgesamt dem Ratschlag einiger Experten, eine Formation einzuspielen.

Den Kern der DFB-Auswahl bildet am Abend in Belfast wieder der fünf Spieler umfassende Bayern-Block um Kimmich und den formstarken Serge Gnabry. In der Sturmspitze beginnt wieder Nick Woltemade. Der 23 Jahre alte Profi von Newcastle United hofft im sechsten Länderspiel auf sein erstes Tor.

Das DFB-Team führt die Gruppe A mit sechs Zählern vor den punktgleichen Nordiren und der Slowakei an. Der Gewinner des im Windsor Park verschafft sich die besten Aussichten auf den Gruppensieg und damit das einzige direkte Ticket zur WM-Endrunde 2026 in Kanada, Mexiko und den USA. Gastgeber Nordirland ist seit zwei Jahren daheim ungeschlagen.