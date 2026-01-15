Bei der UEFA geht der Blick schon über die WM hinaus. Denn im September startet wieder die Nations League. Der Termin für die Auslosung passt nicht unbedingt in den Kalender von Julian Nagelsmann.

Brüssel - Mitten in den Vorbereitungen für die Fußball-WM steht für Julian Nagelsmann ein wichtiger Termin für die Zeit nach dem großen Sommerturnier an. Wie die UEFA bestätigte, werden am 12. Februar (18.00 Uhr) in Brüssel die Lose für die Gruppenphase der nächsten Ausgabe der Nations League gezogen. Der Wettbewerb startet nach der WM im September.

Platz im besten Topf

Die deutsche Nationalmannschaft wird nach jetzigem Planungsstand als Gruppensieger der letzten Ausgabe der Nations League in der Liga A gemeinsam mit Spanien, Portugal und Frankreich im besten Topf gesetzt sein. Duelle mit den Topnationen sind somit ausgeschlossen.

Aus den drei weiteren Töpfen bekommt Nagelsmann je einen Kontrahenten zugelost. Bleibt die UEFA bei ihrem Modus werden in Topf 2 die Teams aus Dänemark, den Niederlanden, Kroatien und Italien sein. In Topf 3 werden Schottland, Belgien, Ungarn und Serbien einsortiert und im Topf der vier A-Liga-Aufsteiger befinden sich England, Norwegen, Wales und Tschechien.

Auswirkungen auf EM 2028

Die Bedeutung des sportlichen Erfolgs in der Nations League hatte Nagelsmann auf dem Weg zur WM positiv erfahren. Als Teilnehmer des Final Four blieb der Nationalmannschaft eine schwerere Qualifikationsgruppe erspart. Inwiefern die Nations League auch für die Qualifikation zur EM 2028 relevant sein wird, hat die UEFA noch nicht offiziell verkündet.

Neu ist die Terminierung der Gruppenspiele. Die ersten vier Partien finden in einer Länderspielphase zwischen dem 24. September und 6. Oktober statt. Bislang gab es zwei separate Slots Anfang September und Mitte Oktober. Abgeschlossen wird die Gruppenphase mit einem Doppelspieltag Mitte November. Der Nations-League-Sieger wird bei einem Finalturnier im Frühsommer 2027 gekürt.