Magdeburg - Wenige Stunden vor dem Start der Handball-Europameisterschaft nehmen die Personalplanung des SC Magdeburg weiter Form an. Antonio Serradilla kehrt im Sommer nach nur einem Jahr beim TVB Stuttgart zurück an die Elbe. Dies teilten die Schwaben am Donnerstagvormittag mit.

Serradilla spielte bereits in der Saison 2024/25 für den SCM und erzielte 13 Bundesliga-Tore in 34 Spielen. Er kam damals vom norwegischen Klub Elverum Handball. Schon bei seinem Abschied im vergangenen Jahr ließ SCM-Trainer Bennet Wiegert durchblicken, dass er gern mit dem 1,98-Meter-Mann weitergearbeitet hätte: „Er ist ein Spieler mit großem Potenzial, den wir sicher weiterhin beobachten und mit dem wir in Kontakt bleiben werden.“

Doch Serradilla hatte sich frühzeitig für einen Wechsel zu den Schwaben entschieden, da er in der ersten Saisonhälfte nur sporadisch zum Einsatz gekommen war. Erst in der Rückserie etablierte sich der Rückraumspieler in der Deckung und hatte einen enormen Anteil am Champions-League-Triumph. Beim TVB kommt er zwar auch vermehrt in der Offensive zum Einsatz – 33 Tore erzielte er in 18 Bundesliga-Spielen –, doch nun entschied er sich für ein erneutes Engagement an der Elbe. „Ich freue mich sehr, dass Serra in der nächsten Saison wieder im Kader des SC Magdeburg steht. Er hatte sich in seiner kurzen Zeit bei uns schnell in unser Team integriert und ist über die Bundesliga zum Nationalspieler gereift“, erklärt Wiegert.

SCM zahlt sechsstellige Ablöse

Allerdings dürfte die Verpflichtung für die Grün-Roten auch ihren Preis gehabt haben. Denn Serradilla stand eigentlich bis 2027 beim Tabellen-14. unter Vertrag. Die „Sport Bild“ berichtete kürzlich von einer Ablösesumme von 100.000 bis 200.000 Euro. Serradilla könnte bei den Grün-Roten der Nachfolger von Christian O’Sullivan werden. Der Vertrag des Kapitäns läuft am Saisonende aus. Zuletzt kam der 34-Jährige nur noch sporadisch zum Einsatz, ein Karriereende ist denkbar.

Die Laufbahn von Serradilla wird hingegen mit der SCM-Rückkehr weiter an Fahrt aufnehmen. Der Spanier, der 2021 wegen eines Tumors sein rechtes Auge verlor, hat sich mit seinen Leistungen in den vergangenen anderthalb Jahren auch für die spanische Nationalmannschaft empfohlen. Die EM ist sein erstes internationales Turnier. Und künftig wird er sich dann auch mit den Grün-Roten wieder auf europäischen Top-Niveau messen: „Magdeburg ist der perfekte Ort für meine Karriere. Ich freue mich darauf, in der nächsten Saison wieder die Farben des SCM zu tragen und mit dem Team, um weitere Titel zu kämpfen.“