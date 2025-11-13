Die nordamerikanische Major League Soccer stellt ihren Spielplan um: Nach einer Übergangsrunde 2027 soll dort vieles so werden wie im europäischen Fußball.

New York - Die nordamerikanische Fußball-Profiliga MLS ändert ihren Spielkalender und passt sich künftig den weltweit führenden Topligen an. Ab 2027 wird die Major League Soccer ihre Partien jahresübergreifend von Sommer bis zum Frühjahr austragen, wie es am Donnerstag in einer MLS-Mitteilung hieß. Die aktuelle Saison läuft seit Februar und endet Anfang Dezember mit dem Playoff-Finale um die Meisterschaft.

Für die Phase der Kalender-Umstellung soll es von Februar 2027 bis Mai 2027 eine verkürzte Saison mit 14 Spieltagen und anschließenden Playoffs geben. Die Saison 2027/2028 soll dann in der zweiten Julihälfte 2027 beginnen und Ende Mai 2028 enden. Geplant ist demnach auch eine Winterpause von Mitte Dezember bis Anfang Februar.

„Die Kalenderumstellung ist eine der wichtigsten Entscheidungen in unserer Geschichte“, sagte MLS-Chef Don Garber. Die Angleichung des Spielplans an weltweit führende Ligen - allen voran die britische Premier League, La Liga in Spanien, die italienische Serie A und die Bundesliga in Deutschland - werde die globale Wettbewerbsfähigkeit der US-Teams stärken und bessere Möglichkeiten auf dem Transfermarkt eröffnen. Garber sprach von einem wahrhaft historischen Schritt: „Dies markiert den Beginn einer neuen Ära für unsere Liga und für den Fußball in Nordamerika.“