Die SG 1919 Trebitz unter Leitung von Coach Enrico Heede feierte ein deutliches Ergebnis über den FC Victoria Wittenberg mit einem 6:1 (3:1) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Bad Schmiedeberg/MTU. Gleich sechsmal hat die SG 1919 Trebitz am Samstag gegen die Gäste aus Wittenberg eingenetzt. 6:1 (3:1) für die Schmiedeberger.

Kai Michael Meene traf für die SG 1919 Trebitz in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Schmiedeberger legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Meene der Torschütze (28.).

Dann waren die zurückliegenden Wittenberger dran: Christian Müller traf in der 35. Spielminute. Ärgerlicherweise lenkte der Wittenberger den Ball in der 39. Minute unglücklich ins eigene Tor. Die Schmiedeberger konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Mit einem Doppelpack von Meene erlangte die SG 1919 Trebitz einen kaum einholbaren Vorsprung. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG 1919 Trebitz steckte einmal Gelb ein. Spielstand 5:1 für die SG 1919 Trebitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der FC Victoria Wittenberg kassierte einmal Gelb.

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Meene den Ball erneut aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 6:1 ausbaute (80.). Damit war der Triumph der Schmiedeberger gesichert. In Spielminute 87 handelte sich der FC Victoria Wittenberg noch eine Gelbe Karte ein. Die SG 1919 Trebitz hat sich somit Platz 14 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – FC Victoria Wittenberg

SG 1919 Trebitz: Wroblewski (46. Langer) – Gröber, Födisch, Grobmann (67. Schütz), Krott, Meene, Oberländer, Preuß, Neumann, Höppner, Kühne

FC Victoria Wittenberg: Müller – Müller, Thöner, Arlt, Dorn, Müller, Wakrim, Müller (60. Smith-Heston), Körnig, Hüller (46. Wightman), Vurmo (46. Kießling)

Tore: 1:0 Kai Michael Meene (13.), 2:0 Kai Michael Meene (28.), 2:1 Christian Müller (35.), 3:1 Tim Körnig (39.), 4:1 Kai Michael Meene (50.), 5:1 Kai Michael Meene (61.), 6:1 Kai Michael Meene (80.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Marko Thormann; Zuschauer: 38