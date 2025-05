Deutet weitere Reformen an: Aleksander Ceferin

München - UEFA-Präsident Aleksandar Ceferin hat Andeutungen über Ideen für eine mögliche Reform der Nations League gemacht. Der Slowene lobte die Vorteile des Wettbewerbs sowie die Weiterentwicklung der Europapokale und sagte dem „Kicker“: „Wir denken auch über andere Ideen nach, aber es ist noch zu früh, um sie zu verraten. Mehr Spiele wird es nicht geben, das ist absolut klar. Es wird etwas sein, das es noch interessanter macht.“ Auf die Frage, ob es sich um eine neue Elfmeterschießen-Variante handle, antwortete der 57-Jährige: „Viel interessanter.“

In den Halbfinals der Nations League Anfang Juni in München und Stuttgart treffen Deutschland und Portugal sowie Spanien und Frankreich aufeinander. „Beim Final Four werden wir wahrscheinlich die vier besten Mannschaften der Welt sehen, nicht nur Europas, und den besten Fußball“, schwärmte Ceferin.

Zurückhaltender äußerte er sich über die ausgeweitete Club-WM des Weltverbands FIFA, die Mitte Juni in den USA startet. „Über einen Wettbewerb, der noch nicht begonnen hat, lässt sich schwer etwas sagen. Aber sicher ist, dass die Vereine ihn wollten, vor allem die großen Vereine“, sagte Ceferin. „Aber am Ende der Saison stehen nun fünf Wochen Turnier an, und dann beginnt schon die neue Saison...Schwer zu sagen, wir werden sehen.“

Ceferin: Kein Streit mit Infantino

Der Disput mit FIFA-Präsident Gianni Infantino vom Kongress in Paraguay ist für den UEFA-Boss bereits abgehakt. „In 99 Prozent der Fälle sind wir uns einig, aber das eine Prozent ist für die Medien und die Öffentlichkeit interessant“, sagte Ceferin.

Der Verbandschef geht auch davon aus, dass Infantino am Samstag (21.00 Uhr) das Champions-League-Finale zwischen Inter Mailand und Paris Saint-Germain in München besucht.

„Natürlich ist er immer eingeladen, und ich bin sicher, dass er kommen wird. Wir haben nach dem FIFA-Kongress miteinander gesprochen. Das ist das Geschäft“, sagte Ceferin über Infantino, der beim Kongress in Asuncion vor knapp zwei Wochen mehrere Stunden zu spät gekommen war und damit viele Delegierte brüskiert hatte.