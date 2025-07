Oberdorf glaubt an Finaleinzug: „Reinknallen“

Lena Oberdorf glaubt fest an den Finaleinzug der deutschen Fußballerinnen.

München - Bayern-Star Lena Oberdorf hat in einer Videobotschaft die deutschen Fußballerinnen auf ein erfolgreiches EM-Halbfinale gegen Spanien eingeschworen. „Okay, Mädels. Ihr habt es bis ins Halbfinale geschafft. Ich drücke alle Daumen. Genau nochmal so wie gegen Frankreich. Alle zusammen, und dann gewinnen wir das Spiel auch und stehen im Finale. Viel Glück“, sagte die 23-Jährige in einem „Sportschau“-Interview der ARD.

Oberdorf verpasst das Turnier in der Schweiz nach ihrem bereits im Vorjahr erlittenen Kreuzbandriss. Mit dem Herzen ist sie aber bei der DFB-Auswahl auch am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und DAZN) beim Kräftemessen mit den spanischen Weltmeisterinnen dabei. „Wir müssen uns da reinknallen“, sagte Oberdorf beim Training in München der ARD und der „Bild“-Zeitung. „Ich bin zuversichtlich, dass wir ein gutes Spiel sehen werden.“

Mentalität wie gegen Frankreich

Wie beim 6:5 im Elfmeterschießen im dramatischen Viertelfinale gegen Frankreich komme es auf die kämpferische Einstellung an. „Wir haben bei der letzten EM bewiesen, dass wir widerstandsfähig sind. Auch jetzt haben wir wieder gesehen, dass wir eine enorme Mentalität haben“, sagte Oberdorf.

Gegner Spanien sei bei der EM noch gar nicht richtig gefordert worden, merkte die Mittelfeldspielerin an. Aber: „Man sieht die Qualität und sie haben Weltstars in ihren Reihen, spielen einen attraktiven Fußball.“