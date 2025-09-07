Dass der SC Magdeburg mit 39:32 bei den Berliner Füchsen siegte, ist auch dem überragenden Torwart Sergey Hernandez zu verdanken. Der Spanier hat jetzt nach drei Saisonspielen schon 33 Paraden und sogar 5 Tore auf seinem Konto.

Berlin - Sergey Hernandez müssen beim 39:32-Sieg des SC Magdeburg bei den Füchsen Berlin die Hände auch vom Fäuste-Ballen weh getan haben. Mit einer Parade nach der anderen brachte der SCM-Torwart die Füchse zum Verzweifeln und feierte das entsprechend mit seinem Team und den vielen Magdeburger Fans. In der HBL-Statistik wird er mit 14 Paraden und einer Quote von 33 Prozent geführt. Auf manchen Statistikzetteln sind es sogar einige Paraden und Prozente mehr. Grandios vor allem die Szene in der 28. Minute. Da hielt der Spanier erst den Wurf von Fabian Wiede und traf dann selbst zum 20:11 ins gegnerische Tor.