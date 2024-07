Die Reserve des Oscherslebener SC hat souverän die Volksstimme-Torjäger-Kanone geholt. Die Bodestädter wollten in die Bördeliga, durften aber nicht und waren dann in 2. Kreisklasse das Maß aller Dinge.

Oschersleben. - 145 Treffer und lediglich 14 Gegentore in 20 Kreisklasse-Punktspielen – was die Reserve des Oscherslebener SC in der zurückliegenden Fußball-Saison bot, war meisterlich. Die Bodestädter brachten es damit auf den Quotienten von 7,25 Toren pro Spiel und landeten im Wettschießen um die begehrte Volksstimme-Torjäger-Kanone damit weit vor den zweitplatzierten Rot-Weißen aus dem Altmarkstädtchen Werben (6,50).