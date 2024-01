Die vier Viertelfinalspiele im DFB-Pokal-Wettbewerb laufen in dieser und in der kommenden Woche. Drei Partien sind bei den öffentlich-rechtlichen Sendern zu sehen.

Hamburg - Drei der vier Partien im Viertelfinale des DFB-Pokals sind im Free-TV zu sehen.

Das ZDF überträgt am Dienstag (20.45 Uhr) aus Hamburg das Duell der Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf. Zudem ist der öffentlich-rechtliche Sender live dabei, wenn am 7. Februar (20.45 Uhr) der einzige Drittligist 1. FC Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach spielt. Die Saarländer hatten in den beiden Runden zuvor Meister Bayern München und Eintracht Frankfurt überraschend ausgeschaltet.

Die ARD präsentiert am 6. Februar (20.45 Uhr) das Top-Spiel der Runde der letzten Acht zwischen Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart. Exklusiv läuft das Zweitliga-Duell Hertha BSC gegen den 1. FC Kaiserslautern am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr) bei Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt alle vier Viertelfinalspiele.