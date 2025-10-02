Bisher läuft es für Florian Wirtz noch nicht beim FC Liverpool. Der DFB-Sportdirektor nimmt den Nationalspieler in Schutz.

Berlin - Nach Kritik an Florian Wirtz wegen seiner bisherigen Leistungen beim FC Liverpool hat sich Rudi Völler vor den Nationalspieler gestellt. Der Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes riet dem aus Leverkusen gewechselten Offensivspieler in der „Bild“: „Florian soll sich nicht verrückt machen lassen. Da habe ich keine Bedenken: Er wird es den Engländern noch zeigen.“

Bislang ist der 22-Jährige noch ohne Tor für den englischen Meister, der in dieser Woche in der Champions League 0:1 bei Galatasaray Istanbul verlor. Englische Ex-Stars wie Wayne Rooney und Jamie Carragher hatten Wirtz zuletzt kritisiert. Der langjährige Liverpool-Profi Carragher hatte sich dafür ausgesprochen, den Offensivspieler vorerst aus der Mannschaft zu nehmen.

Völler: „Normale Anpassungsprobleme“

Völler (65) verwies darauf, dass Wirtz in einer neuen Liga und einem neuen Club spiele. „Das sind normale Anpassungsprobleme. Die hat fast jeder Profi. Ich habe nicht den Hauch eines Zweifels, dass er mit seiner läuferischen und spielerischen Klasse den Durchbruch schafft“, sagte der Weltmeister von 1990 und frühere DFB-Teamchef.

Wirtz war im Sommer für bis zu 150 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum englischen Traditionsverein gewechselt und besitzt dort einen Vertrag bis Mitte 2030.