Nächste Trophäe für Thomas Müller in Kanada - der einstige Weltmeister hat großen Anteil an der kanadischen Meisterschaft und einen Rekord für sich allein.

Vancouver - Thomas Müller hat die Vancouver Whitecaps zur vierten kanadischen Meisterschaft in Folge geführt. Der 36 Jahre alte Ex-Nationalspieler war mit einem Tor und einer Vorlage am 4:2 (3:1)-Erfolg über den Lokalrivalen Vancouver FC beteiligt. Mit jetzt 36 Titeln ist der Weltmeister von 2014 nun der erfolgreichste deutsche Fußballer vor seinem langjährigen Teamgefährten Toni Kroos.

Müller leitete in der fünften Minute die frühe Führung durch Ali Ahmed ein. Dann verwandelte der langjährige Bayern-Profi in der zehnten Minute einen Foulelfmeter zum 2:0 - es war das insgesamt 300. Tor seiner Profikarriere.

Der Kanadier Ahmed (37.) und der für Müller eingewechselte Ryan Gauld (83.) erzielten die weiteren Treffer für das Team aus der nordamerikanischen Profiliga MLS. Für den Vancouver FC aus der kanadischen Liga verkürzten vor 18.372 Zuschauern Thierno Bah (35.) und Nicolas Mezquida (85.).

Statistiken zählen für Müller wenig

In der „Sport Bild“ hatte sich Müller zuletzt als „erfolgreichster Titel-Hamster Deutschlands“ bezeichnet, aber auch relativiert: „Die Frage ist ja immer: Wie gewichtest du diese Titel? Der eine wird öfter nationaler Meister, der andere hat dafür mehr Champions-League-Siege auf dem Konto“, erklärte Müller. „Statistiken sind eine nette Sache, nicht mehr und nicht weniger.“

Mit den Whitecaps ist er nun auch für den Champions Cup des nord- und mittelamerikanischen Verbandes Concacaf qualifiziert.