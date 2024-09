Madrid - Real Madrid hält weiter Anschluss an den Erzrivalen FC Barcelona. Der spanische Rekordmeister gewann am 6. Spieltag der Primera Division das Heimspiel gegen Espanyol Barcelona dank einer starken zweiten Halbzeit mit 4:1 (0:0). Real belegt in der Tabelle weiter den zweiten Platz mit einem Punkt Rückstand auf den von Hansi Flick trainierten FC Barcelona, der an diesem Sonntag (18.30 Uhr) beim FC Villarreal antritt.

Trainer Carlo Ancelotti verzichtete zu Beginn des Spiels gegen Espanyol auf einen Einsatz des deutschen Nationalspielers Antonio Rüdiger. Auch Brasiliens Star-Angreifer Vinícius Júnior musste zuerst auf der Bank Platz nehmen. Rüdiger kam spät (84. Minute) für Jude Bellingham in die Partie.

Der erste Treffer der Partie im Estadio Santiago Bernabéu fiel erst in der zweiten Halbzeit. Real-Torwart Thibaut Courtois (54.) unterlief ein kurioses Eigentor. Der Belgier legte sich mit der Hacke den Ball selbst ins Netz.

Vier Minuten später erzielte der ehemalige Leverkusener Daniel Carvajal den Ausgleich für den Champions-League-Sieger. Rodrygo (75.) und der eingewechselte Vinícius Júnior (78.) brachten Real auf die Siegerstraße. Der französische Superstar Kylian Mbappé stellte per Foulelfmeter den 4:1-Endstand her.