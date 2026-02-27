Florian Wirtz wird im Heimspiel gegen West Ham nicht dabei sein. Sein Coach weiß nicht, wie lange er fehlen wird. Sind sogar die Länderspiele Ende März in Gefahr?

Nottingham - Fußball-Nationalspieler Florian Wirtz fällt weiter aus. Wie lange, weiß auch sein Trainer Arne Slot nicht. „Zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Und normalerweise sage ich, dass ich das zwar weiß, es aber nicht teilen möchte. Jetzt weiß ich es ehrlich gesagt nicht“, sagte der Liverpooler Coach am Tag vor dem Heimspiel der Reds gegen West Ham United.

Zuvor hatte der Niederländer angekündigt, dass Wirtz für das Premier-League-Spiel am Samstag (16.00 Uhr) ausfallen werde. „Ich gehe nicht davon aus, dass Florian zur Verfügung stehen wird. Das ist natürlich enttäuschend“, sagte Slot auf der Pressekonferenz vor der Partie. „Jedes Mal, wenn ein Spieler nicht zur Verfügung steht, ist das eine Enttäuschung – und auch etwas, was ich nach letzter Woche nicht erwartet hatte.“

Rückenverletzung beim Aufwärmen

Nationalspieler Wirtz hatte am vergangenen Sonntag beim Aufwärmen zum Spiel bei Nottingham Forest über Rückenbeschwerden geklagt und wurde kurzerhand aus der Startelf gestrichen. Slot hatte nach dem 1:0 zunächst Entwarnung bezüglich Wirtz gegeben. „Wir gehen nicht davon aus, dass es besonders ernst ist“, hatte der 47-Jährige gesagt und sich zuversichtlich gezeigt, dass Wirtz bis zum Duell mit West Ham wieder fit ist. Jetzt kam aber der Rückschlag.

Wirtz schon bald in der DFB-Elf gefragt

Im kommenden Monat stehen die ersten Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft im WM-Jahr an. Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert den Kader für die Tests am 27. März in Basel gegen die Schweiz und drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana am 19. März. Wirtz ist dafür eigentlich fest eingeplant.