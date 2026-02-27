Emma Aicher hat weiter gute Chancen auf den Gewinn des Abfahrts-Weltcups. In Soldeu verpasst sie zwar das Podest - machte aber Punkte gut auf die verletzte Spitzenreiterin Vonn.

Soldeu - Skirennfahrerin Emma Aicher hat im ersten Weltcup nach den Winterspielen einen Podestplatz knapp verpasst. Die zweimalige Olympia-Medaillengewinnerin wurde in der Abfahrt von Soldeu in Andorra Vierte. Beim Sieg der Schweizerin Corinne Suter vor Nina Ortlieb aus Österreich fehlten Aicher 0,29 Sekunden auf die drittplatzierte Sofia Goggia (Italien). Teamkollegin Kira Weidle-Winkelmann schaffte es indes knapp nicht in die Top Ten.

„Es ist okay“, resümierte Aicher nach ihrer Fahrt in der ARD. „Ich habe ein paar Fehler eingebaut und mich ein bisschen ohne Spannung hinuntertreiben lassen.“ Dass sie - anders als andere Konkurrentinnen - erstmals in Andorra im Einsatz war, sei aber kein Nachteil gewesen. „Am Renntag spielt keine Rolle, wie oft man den Hang schon runtergefahren ist“, sagte sie.

Aicher: An Abfahrts-Weltcup „überhaupt nicht“ denken

Dennoch machte die 22-Jährige einen großen Schritt in Richtung Gewinn der Abfahrts-Gesamtwertung in diesem Winter. Der vierte Platz bringt ihr 50 Punkte ein, der Rückstand auf die verletzte Führende Lindsey Vonn (400 Zähler) schrumpfte auf noch 94 Zähler zusammen. Es stehen in dieser Saison noch drei Abfahrten aus. Aicher - bei Olympia mit Silber sowohl in der Abfahrt als auch in der Teamkombination an der Seite von Weidle-Winkelmann dekoriert - hat also weiter gute Chancen auf den Gewinn der kleinen Kristallkugel.

Daran aber habe sie „überhaupt nicht“ gedacht, beteuerte die derzeit beste Alpin-Athletin des Deutschen Skiverbandes. „Ich muss mich auf mich fokussieren, dass ich gut skifahre. Sonst gibt es eh keine Möglichkeit.“

Vonn verpasst schwer verletzt den Rest der Saison

Vonn hatte den bisherigen Abfahrts-Winter klar dominiert und war in allen fünf Weltcuprennen dieser Disziplin auf das Podest gefahren - darunter waren zwei Siege. Ihr Sturz bei den Olympischen Spielen in Cortina und die schwere Unterschenkel- und Knieverletzung aber lassen ein Comeback der 41-Jährigen nicht mehr zu. Zuletzt hatte die Amerikanerin in einem emotionalen Video erzählt, dass Ärzte bei einer Not-OP sogar das linke Bein vor einer Amputation retten mussten. Vonn geht noch von einer sehr langen Reha-Zeit aus.

In Andorra finden am Samstag und Sonntag noch zwei Super-G (jeweils 10.15 Uhr) statt. In der nächsten Woche folgen dann zwei Abfahrten und ein Super-G in Val di Fassa. Die letzte Chance für Weltcup-Punkte gibt es dann beim Abfahrts-Saisonfinale am 21. März in Lillehammer.