Eigentlich hatte sich Schalkes Stürmer Sylla schon nach New York verabschiedet. Doch dann kam der Wechsel in die USA nicht zustande. Schalke ist mächtig verärgert.

Gelsenkirchen - Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 ist nach dem gescheiterten Wechsel von Moussa Sylla nach New York mächtig verärgert und will nach einer internen Prüfung nächste Schritte bewerten. „Wir sind irritiert über das Verhalten von New York City FC. Die Verträge waren nicht nur ausgehandelt, sondern bereits unterschrieben“, sagte Vorstand Sport Frank Baumann.

„Nun einen nicht bestandenen Medizincheck vorzuschieben und damit eine Klausel im Vertrag zu aktivieren, ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar - denn Moussa ist gesund und spielfit“, sagte der 50-Jährige. „Wir sehen in dem Befund keinen Grund, den Medizincheck als nicht bestanden zu werten. Dieser Darstellung werden wir vehement widersprechen, auch um Moussa zu schützen“, erklärte Baumann.

Leihe ist kein Thema

Ein Verkauf von Sylla in die USA hätte den Schalkern nach übereinstimmenden Medienberichten mehr als fünf Millionen Euro Ablöse gebracht. Eine Leihe statt einer festen Verpflichtung sei nicht infrage gekommen. „Für uns ist das nicht akzeptabel“, teilte Baumann mit.

Sylla hatte seine Rückkehr zum FC Schalke in den sozialen Medien gepostet. „I´m coming home“, verkündete der 26-Jährige, der beim FC Schalke noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 hat. Der Stürmer steigt beim Revierclub wieder ins Training ein und bereitete sich mit der Mannschaft auf die Partie am Samstag gegen Dynamo Dresden vor.

Keine Zweifel an Syllas Spielfähigkeit

Bei den Schalkern zweifelt niemand an der Spielfähigkeit ihres Offensivspielers. „Moussa ist ein Top-Stürmer, er wird in dieser Liga noch einige Tore für uns schießen, davon bin ich überzeugt. Er kann ohne Weiteres noch ein Jahrzehnt als Profi-Fußballer unterwegs sein“, sagte Baumann.

Am Montag hatte der Club Mittelfeldspieler Adil Aouchiche vom FC Aberdeen verpflichtet. Zudem kommt noch Linksverteidiger Moussa N'Diaye per Leihe vom RSC Anderlecht.