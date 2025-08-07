Fußball-Nationalspieler Kai Havertz steht beim FC Arsenal erstmals in der Saisonvorbereitung nicht im Kader. Über den genauen Grund ist bislang nichts bekannt.

London - Nach dem kurzfristigen Ausfall von Kai Havertz beim FC Arsenal rechnet Trainer Mikel Arteta mit einer schnellen Rückkehr des Fußball-Nationalspielers auf den Platz. „Ich denke, es wird eine Frage von ein paar Tagen sein, hoffentlich bis zum Wochenende. Wenn alles nach Plan läuft, denke ich, dass er fit sein wird“, sagte der spanische Coach nach dem Testspiel der Londoner gegen Villarreal, das sein Team mit 2:3 verloren hatte.

Der 26 Jahre alte Havertz stand in der Begegnung überraschend nicht im Kader der Gunners. „Gestern im Training hat er etwas gespürt, und heute Morgen ging es ihm nicht ganz gut. Deshalb haben wir beschlossen, ihn zu schonen“, wurde Arteta nach der Begegnung am Mittwochabend in englischen Medien zitiert.

Eine konkrete Verletzung wurde nicht benannt. Die nächste Chance auf einen Einsatz für Havertz bietet sich bereits im Vorbereitungsspiel gegen Athletic Bilbao am Samstag. Zuvor hatte er in allen Tests des Sommers von Beginn an gespielt.