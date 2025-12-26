Diogo Jota hinterließ bei Liverpool und Wolverhampton seine Spuren. Vor dem direkten Duell beider Teams findet Reds-Coach Arne Slot noch mal emotionale Worte für den verstorbenen Fußball-Star.

Berlin - Liverpools Trainer Arne Slot denkt an den Weihnachtsfeiertagen vor allem auch an den tödlich verunglückten Diogo Jota. „Das Gefühl des Verlustes wird am Samstag natürlich besonders stark sein, da es das erste Mal ist, dass Diogos englische Teams seit seinem tragischen Tod aufeinandertreffen“, schrieb der Niederländer vor der Premier-League-Partie gegen die Wolverhampton Wanderers (16.00 Uhr/Sky Sport) in einer Vereinsbotschaft an die Fans.

Wie die Reds seien auch die „Wolves vom Verlust eines so besonderen Spielers und Menschen tief getroffen, und meine Gedanken sind weiterhin auch bei ihnen“, so der 47-Jährige weiter.

Tröstende Worte an Familie

Seine Gedanken sind besonders bei der Familie des ehemaligen portugiesischen Fußball-Nationalspielers und Liverpool-Lieblings. Es sei das „erste Weihnachten ohne ihn“. Es stehe ihm nicht zu, „ihnen zu sagen, wo sie Trost finden sollen – falls das überhaupt möglich ist –, aber ich kann nur hoffen, dass das Gefühl von Liebe und Zuneigung, das Diogo weiterhin auslöst, ihnen zumindest etwas Halt gibt“, sagte Slot.

Jota (28) und sein Bruder Andre Silva (25) waren im Juli bei einem Autounfall tödlich verunglückt. Jota hatte von 2017 bis 2020 für Wolverhampton gespielt, ehe er zu Liverpool gewechselt war. Er hinterließ seine Ehefrau Rute Cardoso, die er zehn Tage vor seinem Tod geheiratet hatte, sowie die drei gemeinsamen Kinder.